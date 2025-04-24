Всероссийский слет ЛДПР: третий день в духе русской идеи

Продолжается третий день Всероссийского слета ЛДПР — масштабного события, объединившего партийцев со всей страны. В центре внимания — стратегические темы, обучение, обмен опытом и сохранение идеологического наследия партии.

На практических сессиях депутаты и координаторы региональных отделений отрабатывают навыки работы со СМИ в условиях давления и стресса. Ведь крайне важно в любых обстоятельствах доносить позицию миллионов россиян, за которыми стоит ЛДПР. «Работа кипит: региональные отделения делятся успешными проектами, генерируют новые идеи, активно участвуют в образовательной программе», — подчеркивают организаторы.

Образовательный день открыло выступление Марии Воропаевой, первого замруководителя ЦА ЛДПР и главы депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме. Одной из ключевых тем стала информационная стратегия. Лекцию «Стратегия информационной работы» провела замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. Участники обсудили идеологическую платформу партии и ее развитие.

«Русская идея — это не просто основа нашей идеологии, это голос миллионов. Сегодня мы говорим о том, как звучать в медиапространстве уверенно, ярко и честно. ЛДПР должна быть в эфире, в кадре, в слове — везде, где звучит правда о нашей стране. Мы не просто учимся — мы формируем новое поколение политических лидеров России», — подчеркнул координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Особое внимание участники слета уделили памяти Основателя партии — Владимира Вольфовича Жириновского. С теплотой о нем вспоминал Александр Курдюмов, первый замруководителя Центрального Аппарата ЛДПР, знавший его с 1994 года.

«Он всегда старался докопаться до сути. Отлично чувствовал людей, с ним невозможно было быть неискренним — он как сканер, видел насквозь», — отметил Александр Борисович. По его словам, Жириновский обладал уникальным чувством юмора и особым даром слова. Для многих он был защитником, наставником и отцом. Слет продолжается. Впереди — новые лекции, практикумы, встречи и свежие идеи. ЛДПР уверенно укрепляет свои позиции, объединяя сторонников под флагом русской идеи.

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