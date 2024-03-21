ФК «Севастополь» увеличило цену абонемента на посещение домашних матчей

ФК «Севастополь» сообщает об увеличении стоимости абонемента на сезон 2024 года в связи с увеличением количества игр в сезоне

с 9 до 16. Абонементы будут стоить от 2160 до 28 800 рублей.

Также в марте будет проводится компания по переоформлению прошлогодних абонементов. Получить новый взамен старого можно будет в кассе стадиона 20-22 марта 16:00-18:00. Если абонементы не будут переоформлены, то они поступят в свободную продажу, которая будет открыта с 26 по 29 марта также в кассе стадиона 16:00-18:00. Первая домашняя игра сезона пройдет 6 апреля. Продажа билетов стартует 2 апреля.

Напомним, в бюджете Севастополя на 2024 год предусмотрена субсидия для АНО «Футбольный клуб „Севастополь”» в размере 39,34 млн рублей.