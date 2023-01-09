Куда и когда можно сдать отслужившую елку в Севастополе

В Севастополе, как и в Крыму, в этом году традиционно состоится акция «Елковорот». Пункты приема новогодних деревьев будут открыты 15 и 22 января в девяти населенных пунктах Республики Крым и в Севастополе.

Сдать свою зеленую красавицу можно будет по следующему адресу:

— 5-й километр Балаклавского шоссе (в районе конечной остановки общественного транспорта);

— улица Бориса Михайлова (у дома № 1);

— проспект Генерала Острякова (у дома № 178);

— проспект Октябрьской Революции (у дома № 42);

— улица Павла Силаева (в районе рынка «Славянский базар»);

— улица Богданова (у дома № 17);

— улица Горпищенко (у дома № 140);

— проспект Победы 1 (экопарк «Лукоморье»).

«Миссия акции — избавить сосновые от попадания на свалку, дать им второй шанс принести пользу и привлечь внимание к переработке отходов. Идея зародилась в 2018 году и в январе 2019 года мы сделали первую акцию в Симферополе. С того времени мы каждый год проводим акцию во всех крупных городах Крыма», — сообщили организаторы мероприятия.

Все деревья отправятся на завод для изготовления масел, на корм лошадям или на удобрения в питомники растений. В горхозе рассказали, что елки переработают в щепу для дальнейшего использования в качестве мульчи на городских клумбах.

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Ольга Сурикова