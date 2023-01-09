Куда и когда можно сдать отслужившую елку в Севастополе

В Севастополе, как и в Крыму, в этом году традиционно состоится акция «Елковорот». Пункты приема новогодних деревьев будут открыты 15 и 22 января в девяти населенных пунктах Республики Крым и в Севастополе.
Сдать свою зеленую красавицу можно будет по следующему адресу:
— 5-й километр Балаклавского шоссе (в районе конечной остановки общественного транспорта);
— улица Бориса Михайлова (у дома № 1);
— проспект Генерала Острякова (у дома № 178);
— проспект Октябрьской Революции (у дома № 42);
— улица Павла Силаева (в районе рынка «Славянский базар»);
— улица Богданова (у дома № 17);
— улица Горпищенко (у дома № 140);
— проспект Победы 1 (экопарк «Лукоморье»).
«Миссия акции — избавить сосновые от попадания на свалку, дать им второй шанс принести пользу и привлечь внимание к переработке отходов. Идея зародилась в 2018 году и в январе 2019 года мы сделали первую акцию в Симферополе. С того времени мы каждый год проводим акцию во всех крупных городах Крыма», — сообщили организаторы мероприятия.
Все деревья отправятся на завод для изготовления масел, на корм лошадям или на удобрения в питомники растений. В горхозе рассказали, что елки переработают в щепу для дальнейшего использования в качестве мульчи на городских клумбах.
Читайте также: В Севастополе собрали 450 елок в рамках акции «Елковорот»
Ольга Сурикова