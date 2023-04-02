Крымчанин убил мать и бабушку, которые хотели поместить его на лечение в психдиспансер

Жителю Алушты предъявлено обвинение в совершении двойного убийства. 33-летний местный житель задушил мать и бабушку.

В ночь на 31 марта текущего года 33-летний местный житель, проживавший в доме на улице Краснофлотской со своими родственниками, через окно залез в пристройку дома, где спала его мать, и задушил ее, после чего аналогичным способом расправился со своей бабушкой. Затем вытащил их тела во двор дома.

Тревогу забили коллеги убитой матери, когда женщина не вышла в школу на работу. Прибывшие по адресу сотрудники полиции обнаружили подозреваемого дома рядом с телами убитых родственниц, сообщила пресс-служа ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Задержанный пояснил следователю, что мама и бабушка вновь планировали поместить его на лечение в психиатрическое учреждение, чего он не хотел.

Свою вину в совершенных убийствах обвиняемый признал полностью.

Ольга Сурикова