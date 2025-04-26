Финал регионального турнира «Студенческая регбийная лига»

24 апреля завершился грандиозный финал регионального турнира по тэг-регби «Студенческая регбийная лига» сезона 2024/2025! Два тура напряжённых игр, сотни захватывающих моментов и море эмоций — всё это определило сильнейшие команды, которые поднялись на пьедестал.

Поздравляем победителей!

🥇 Севастопольский многопрофильный колледж (СевМК) — ваше мастерство и сплочённость принесли заслуженное золото!

🥈 Севастопольский колледж сервиса и торговли (СКСТ-1) — серебро как доказательство бескомпромиссной борьбы!

🥉 Институт развития образования (ИРО) — бронза, выкованная упорством и волей к победе!

4️⃣ Севастопольский профессиональный художественный колледж (СПХК)

5️⃣ Севастопольский торгово-экономический техникум (СТЭТ-1)

6️⃣ Севастопольский колледж сервиса и торговли (СКСТ-2)

7️⃣ Севастопольский торгово-экономический техникум (СТЭТ-2)

Каждая команда показала, что значит работать в едином ритме, бороться до конца и поддерживать друг друга.

Желаем командам не останавливаться на достигнутом, укреплять навыки и продолжать доказывать, что студенческий спорт — это сила, молодость и бесконечные возможности. До новых встреч на поле!