Финал регионального турнира «Студенческая регбийная лига»

24 апреля завершился грандиозный финал регионального турнира по тэг-регби «Студенческая регбийная лига» сезона 2024/2025! Два тура напряжённых игр, сотни захватывающих моментов и море эмоций — всё это определило сильнейшие команды, которые поднялись на пьедестал.
Поздравляем победителей!
🥇 Севастопольский многопрофильный колледж (СевМК) — ваше мастерство и сплочённость принесли заслуженное золото!
🥈 Севастопольский колледж сервиса и торговли (СКСТ-1) — серебро как доказательство бескомпромиссной борьбы!
🥉 Институт развития образования (ИРО) — бронза, выкованная упорством и волей к победе!
4️⃣ Севастопольский профессиональный художественный колледж (СПХК)
5️⃣ Севастопольский торгово-экономический техникум (СТЭТ-1)
6️⃣ Севастопольский колледж сервиса и торговли (СКСТ-2)
7️⃣ Севастопольский торгово-экономический техникум (СТЭТ-2)
Каждая команда показала, что значит работать в едином ритме, бороться до конца и поддерживать друг друга.
Желаем командам не останавливаться на достигнутом, укреплять навыки и продолжать доказывать, что студенческий спорт — это сила, молодость и бесконечные возможности. До новых встреч на поле!