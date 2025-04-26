В Бахчисарайском парке установлен новый рекорд: испечен 4,5-метровый кулич «Православный мир в миниатюре»

Культура
26-04-2025

Его украшают точные копии 32 знаменитых достопримечательностей полуострова, выполненные из пряничного теста.

Сегодня, в последний день Светлой недели, священнослужитель освятил кондитерское изделие.

Директор парка Виктор Жиленко поделился, что предыдущий пасхальный кулич произвел фурор среди публики, поэтому в парке решили порадовать посетителей и сделали ещё больший кулич. Ведь вся прошедшая неделя отмечалась торжествами Великого праздника, и такой креативный подход прекрасно вписывался в атмосферу радостных мероприятий.

 

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