Велоспорт в Севастополе: победа Максима Кузина и новая сборная региона

В велопарке «Федюхины высоты» прошли соревнования по велосипедному спорту в дисциплине BMX (гонка на время). В чемпионате и первенстве города Севастополя приняли участие 35 спортсменов в возрасте от 7 до 39 лет.

Победителем стал 14-летний воспитанник спортивной школы №7 Максим Кузин, показавший лучшее время прохождения дистанции.

Соревнование проводилось в качестве отборочного тура для определения кандидатов в сборную команду Севастополя по велосипедному спорту. По результатам двух дней соревнований на всероссийском уровне город представят: Кирилл Майковский, Иван Трунов, Марк Патрон, Максим Кузин, Дмитрий Бабич, Никита Коваленко, Егор Черков, Максим Завражин, Мария Лантух и Дмитрий Рощин.

Фото: Главный судья соревнований — Дмитрий Рощин

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