Список адресов, где 11 октября не будет света

«Севкор» не изменяет своим традициям и публикует список адресов, где 11 октября запланировано отключение электроэнергии.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00

проспект Генерала Острякова, 5-А, 7, 7-Б, 11-А, 9;

ул. Николая Музыки, 38, 44-48;

ул. Супруна, 42.

с 13:00 до 15:00

ул. Ковпака, 2-8(чет), 12-24(чет), 3-А;

ул. Соловьева, 6.

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Сапун-Гора», 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет), 860, 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469.



ул. Евгения Реброва, 1104, 1-9(нечет), 13, 17-29(нечет), 43, 1105;

ул. Генерала Провалова, 2-4(чет), 20-38(чет), 42, 1252, 1318, 3-А, 3-5(нечет), 9, 13-23(нечет), 27-31(нечет), 35;

ул. Генерала Богдановича, 2;

ЖСТ ИЗ Благополучный, 152, 127;

ул. Виктора Калганова, 6-8(чет);

ул. Генерала Рихтера, 8, 36, 1.



ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;

ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;

пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;

ул. Летчицы Е.Бершанской , 28, 29, 57;

пер. Кирьянова, 32;

ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;

ул. Подполковника Баранова, 43;

пер. Кирьянова, 33-А;

ул. Разведчика Евглевского, 4;

ул. Художника Мальцева, 12, 9;

ул. Летчика Соколова, 12;

ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;

ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.



ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Бориса Гульнова, 12, 18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Вилора Чекмака,7;

ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева, 16, 5, 15;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;

ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;

ул. Летчицы Себровой, 35;

ул. Евгении Захаровой, 33-А;

ул. Льва Морозова, 18.



ул. Кочубея, 46-54(чет), 62-70(чет);

ул. Федько, 40-42(чет);

туп. Неровный, 6-22(чет), 5;

пер. Сквозной, 10-14(чет), 18;

ул. Элеваторная, 18-А, 2-52(чет), 49;

ул. Горная, 2-14(чет),1;

СНТ «Солнышко», 10.



проезд Артиллеристов, 4-24(чет), 1-17(нечет);

ул. Артиллеристов, 48-86(чет), 89-97(нечет);

ул. Донская, 88, 96.



ул. Колодкина, 30-А, 22-А, 2-6(чет), 10-14(чет), 22-24(чет), 2, 3, 7, 11-19(нечет), 23-35(нечет), 759, 859;

проезд Каспийский, 80.



пер. 2-й Аквамариновый, 4-6(чет), 3;

пер. 1-й Аквамариновый, 6, 1;

пер. Топазный, 1;

ул. Летчика Минакова, 6;

СНТ «Черноморец-2», 321;

ул. Летчика Мусатова, 38;

ул. Румянцевская, 2.

г. Балаклава

ул. Новикова, 62-Б, 58-76(чет), 53-А, 51-69(нечет).

с. Орловка

ул. Клубная, 2, 10, 13-А, 1-27(нечет);

ул. Приморская, 52-А, 22-40(чет), 40-52(чет), 62, 78, 47-А, 45-Б, 49-Б, 49;

ул. Дорожная, 26, 25-А, 19-25(нечет).

с. Полюшко

КСП Красный Октябрь, 376, 653, 414;

ул. Сейтнафе Сейтвелиева, 6.

с. Андреевка

ул. Верхняя, 2-10(чет), 16, 20-26(чет), 30-38(чет), 358, 43-А, 45-Б, 23-25(нечет), 29, 37-43(нечет), 49;

ул. Усадебная, 48, 124, 43-А, 127, 45-Б, 25, 43, 123.

ул. Пулеметчика, 8-А, 6-8(чет), 14, 11;

ул. Разведчика Колобуна, 18-А, 1-7(нечет), 11, 21-23(нечет), 329;

ул. Разведчика Копылова, 6-8(чет), 22.

СНТ «Алмаз», 227, 312.

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00

ул. Фиолентовское шоссе, 1-а,1-б,1-г.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер