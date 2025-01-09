Севастопольским колледжам выделили 3 млн рублей на закупку продуктов для практики студентам-поварам 

Прокуратура Севастополя добилась финансирования закупок продуктов для практических занятий в техникумах и колледжах города.

Установлено, что учащиеся Севастопольского колледжа сервиса и торговли, Севастопольского торгово-экономического техникума и Севастопольского многопрофильного колледжа имени маршала инженерных войск А.В. Геловани самостоятельно закупали продукты для выполнения заданий учебной практики и лабораторных работ.

После вмешательства надзорного ведомства Департамент образования выделил колледжам 3 млн рублей на эти цели. В настоящее время закупки продовольственного сырья проведены.

Еще 7 млн рублей направлены на приобретение расходных материалов, требующихся для практических занятий по другим образовательным программам среднего профобразования в колледжах и техникумах. Обеспечены закупки для обучения будущих столяров, официантов, парикмахеров, ландшафтных дизайнеров, специалистов в сфере отделочных и декоративных работ, туризма, швейного дела и других.

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Ольга Сурикова

Фото: vk.com/ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ