Фашизм сегодня стал еще более опасен

Вице-спикер заксобрания Севастополя, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев отметил, что для севастопольцев тема фашизма и происходящего в нынешней ситуации звучит очень остро. В городе, который отстраивали заново после Великой Отечественной войны, человечество вновь столкнулось с фашизмом. Глубинным фашизмом, часто детально завуалированным, чтобы его сложно было распознать

«Наша страна богата территорией, природными красотами, ресурсами, но главное ее богатство – мужественные, талантливые, самоотверженные люди. История всегда испытывала наш народ на прочность. Не стало исключением и наше время.Сегодня мы, как и наши деды в середине прошлого века, вынуждены бороться с мировым злом – фашизмом, который пустил свои корни у наших границ. Но все мы точно знаем, что победа будет за нами, потому что как сказал великий полководец Александр Васильевич Суворов: «Мы русские с нами Бог!» — прокомментировал Илья Журавлев.

21 июняв «Российской газете» вышла статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого «Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм», приуроченная к дате начала Великой Отечественной войны. Публикация поможет жителям страны разобраться в причинах возникновения глубинного фашизма в мире, исторической трансформации этого явления, в том, как он проникает в повседневную жизнь простых людей и влияет на сознание общества. Почему сегодня фашизм стал еще более опасен и как связан с началом Специальной военной операции.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР