Численность населения Севастополя за год выросла почти на 40 тысяч человек

На 1 января 2023 года численность населения Севастополя, по данным Росстата, составила 558 273 человека. Об этом говорится в отчете губернатора Михаила Развожаева.

По сравнению с 1 января 2022 года рост населения составил 36 216 человек. По состоянию, на 1 января 2022 в Севастополе проживало 522 057 человек.

При этом родилось за 2022 год 3 988 детей, что на 246 меньше, чем в 2021 году (4 234). Коэффициент рождаемости за 2022 год составил 7,7 (в 2021 году — 8,3), снижение показателя рождаемости составило 8,10%.

В отчете также указана и статистика смертности. Так, от всех причин умерло за 2022 год 6 205 человек, что на 1 419 смертей меньше, чем в 2021 году (7 624).

Коэффициент младенческой смертности в 2022 году составил 4 на 100 тыс. детей соответствующего возраста, или 16 детей, что на 14,89% меньше, чем в 2021 году.

На первом месте среди причин смертности остаются болезни системы кровообращения, от которых умерло 2 839 человек (45% от всех умерших), что на 356 умерших меньше, чем в 2021 году (3 195 человек). В основном от болезни сердца умирали лица старше трудоспособного возраста.

Второе место среди причин смертности в 2022 году заняли новообразования, от которых умерло 16,89% от всех умерших.

Третье место среди причин занимает COVID-19.

Из позитивного, смертей от самоубийств в 2022 году не зарегистрировано. А в 2021 году зарегистрировано было 10 случаев смерти.

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Ольга Сурикова