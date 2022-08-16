Еще одну пару «наркобаронов» из Севастополя отправили за решётку

Севастопольский городской суд отклонил апелляцию 30-летнего мужчины и его 29-летней подруги, осужденных за производство, хранение и сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прукуратуры Севастополя.

Судом установлено, что злоумышленники вступили в преступный сговор с целью получения заработка от производства и сбыта наркотиков. Для этого в мае 2020 года они создали интернет-магазин по продаже наркотиков на запрещенной торговой площадке. Мужчина приобрел оборудование, реагенты и формулу незаконного производства мефедрона, а женщина нашла и арендовала дом под «лабораторию» на территории СТ в Нахимовском районе.

В июне того же года парочка произвела более 60 гр мефедрона, перевезли в квартиру по месту своего совместного проживания и расфасовали на мелкие дозы.

Сотрудниками УНК УМВД по Севастополю задержали парочку. Кроме того, мужчина хранил у себя дома прекурсор массой почти 400 граммов для производства наркотиков, который также был изъят в ходе обыска.

Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине – 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Напомним, Ленинский районный суд приговорил 23-летнего парня к 9 годам и его 22-летнюю девушку к 7 годам и 3 месяцем заключения в колонии общего режима за незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размере.

Дмитрий Островский