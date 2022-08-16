Жители улицы Очаковцев мучаются в аду ремонта

Жители Севастополя недоумевают, как в городе проходит ремонт дорог. Уже не первый раз строители берутся за разные участки, бросают их незавершенными и приступают к следующему объекту, а горожане испытывают дискомфорт.

«На Очаковцев ширина проезжей части рассчитана на одну машину в обе стороны. Учитывая, что на проезжей части всегда припаркованы машины, то целесообразно было бы обустроить парковочную зону. И это малая толика, на что следует обратить внимание», — отметила общественница Наталия Самойленко.

А вот что об этом в одном из самых популярных сообществ города в комментариях пишут жители Севастополя:

«На Генерала Хрюкина все дворы в таком состоянии. Начали и кинули. Просто ужас что творится!»

«На днях прошлась по улице Большая Морская и улице Очаковцев — грязь, сухие листья лежат на тротуарах, мешки с мусором, порванная бумага. Это середина дня. Нет дворников. Сейчас увидеть дворника это равносильно, что динозавра».

«Губернатор, посетите срочно ремонт дороги, тротуаров на Героев Сталинграда. У остановки не сядешь в транспорт, не споткнувшись о колдобины».

Городские службы отреагировали на сообщения оперативно. Правда, не по всем адресам. Подобная ситуация на улице Горпищенко, в связи с чем в департаменте городского хозяйства ответили, что по состоянию на 15 августа выполняются строительно-монтажные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Горпищенко. Срок завершения работ по объекту 1 октября текущего года.

«Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в департаменте.

А у севастопольцев встречный комментарий – неужели нельзя сразу проводить качественный ремонт дорог без затягивания сроков?

Напомним, жители улицы Горпищенко и общественники обратились к журналистам телеканала «НТС» с жалобами на подрядчиков, затягивающих ремонт улицы.