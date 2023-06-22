У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение.

Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло в 59 километрах от Севастополя, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 5.42 (мск) в 59 километрах от Севастополя и 51 километре от Балаклавы на глубине около 10 километров.

Толчки ощущали не только севастопольцы, но и жители Евпатории и ЮБК.

В Севастополе, по словам местных жителей, хорошо тряхнуло Балаклаву, Горпищенко, район Малахова кургана, микрорайон Острякова, Северную сторону и Радиогорку, а вот жители центра не ощутили толчков.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал ЧП Севастополь