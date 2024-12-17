В Севастополе попрощались с участниками СВО

Сегодня похоронили младшего сержанта Василия Владимировича Павленко и рядового Игоря Петровича Кима.
Василий родился в Дагестане, в 4 года с семьей переехал в Крым. Сначала жили в Джанкое, а в 1999 году переехали в Андреевку.
Он работал строителем и заключил контракт с Минобороны России, участвуя в специальной военной операции, где и погиб на Марьинском направлении.
Игорь родился в Санкт-Петербурге, но в 1995 году переехал в Севастополь. После учебы стал автослесарем и владельцем автосервиса.
Сложилось так, что Игорь Петрович был осужден и направлен в места лишения свободы.
Осужденный, он воспользовался шансом искупить свою вину и также заключил контракт с Минобороны. Игорь геройски погиб в бою на Марьинском направлении, оставаясь верным своей воинской присяге.
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Кристина Ветер