Леонид Слуцкий предложил заморозить утилизационный сбор за автомобили, купленные в странах ЕАЭС

Сохранить порядок расчёта утилизационного сбора на автомобили, приобретённые и через страны ЕАЭС и ввезённые в Россию до 1 апреля 2024 года в размере, установленном до августа 2023 года, предложил Председатель партии Леонид Слуцкий

По мнению Председателя ЛДПР, это позволит завершить начатые покупки автомобилей для россиян без лишних финансовых потерь.

«Люди покупают машины за границей и перегоняют их в Россию, в первую очередь, чтобы сэкономить.Из-за непонимания тонкостей новой системы сбора конечные покупатели, иногда обманутые перекупщиками, оказываются должны государству огромные суммы. Иной раз размер утилизационного сбора бывает даже выше половины рыночной стоимости автомобиля. Попались в неожиданную «ловушку» в первую очередь те, кого изменения правил настигли в процессе приобретения автомобиля. То есть продавцу деньги выплачены, а машина не используется, потому что у человека нет средств на уплату сбора. Мы считаем, что это несправедливо. Перед тем, как вводить такие драконовские сборы, нужно было должным образом проинформировать, ознакомить наших автомобилистов с правилами, расценками, а не выбивать из людей деньги по факту покупки», – сказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Новые правила расчёта и уплаты утилизационного сбора действуют с 1 августа 2023 года с последующими изменениями от 29 октября 2023 года. В результате суммы утилизационного сбора выросли в десятки, а в некоторых случаях –в сотни раз.

«Депутаты ЛДПР получают немало обращений по этому поводу. Поэтому инициатива, которую предлагает ЛДПР, должна защитить права граждан, но в то же время она направлена на борьбу с практикой получения выгоды от ввоза автомобилей через страны ЕАЭС с целью последующей перепродажи», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

В выборах президента России участвуют четыре кандидата. Помимо Владислава Даванкова, это действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, представитель ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов от КПРФ.

В штабе Владимира Путина отмечают, что подготовка программы продолжается. Туда ежедневно поступают обращения от жителей разных регионов, которые систематизируют и анализируют. Чаще всего это вопросы социальной поддержки и жилищно-коммунального хозяйства.

Николай Харитонов в свою очередь идёт на выборы с лозунгом: «Поиграли в капитализм — и хватит». Его программа предусматривает в том числе сокращение доли иностранный розничных сетей, создание общего культурного пространства народов России и восстановление предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, это поможет получить дополнительные средства в бюджет. Их он обещает направить на повышение зарплат, пенсий и стипендий.

Сократить на треть количество чиновников и направить полученные деньги на развитие образования и здравоохранения — с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Он указал, что количество чиновников растёт год от года. Сейчас их даже больше, чем в СССР. Причём большинство чиновников занимается бумажной работой и излишним контролем. Они обязывают педагогов, врачей и других бюджетников заполнять бесконечные отчёты, а сами лишь перепроверяют тонны документов.

Кристина Ветер

Фото: pxhere.com