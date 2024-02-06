Экс-советник Зеленского Алексей Арестович арестован

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, внесенный в перечень террористов и экстремистов в РФ, заочно арестован Басманным судом в Москве.

Сам Арестович к своему аресту, отнесся с юмором: «Сплотилась навеки великая Русь: Беларусь — уголовное дело за терроризм. РФ — за экстремизм. Украина — два за сексизм. Куда податься бедному шпиону? Попробую в Афганистан. Там за это все орден могут дать».

«Арестовича поместят под стражу на два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации», — сообщает ТАСС.

На Украине против Алексея Арестовича также возбуждено два уголовных дела по обвинениям в пропаганде насилия и ложном доносе.

Сообщалось, что он сумел покинуть страну благодаря резолюции Главного управления разведки минобороны Украины. Сейчас Арестович проживает в США.

Интересно, что в декабре 2023 года Арестович анонсировал госпереворот на Украине.

Также он заявлял о своем намерении баллотироваться в президенты Украины и даже публиковал предвыборную программу.

Дарья Тимофеева