В Ласпи ликвидируют незаконную свалку на берегу моря

Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации несанкционированной свалки в бухте Ласпи.

Свалка была обнаружена возле гостиничного комплекса «Бухта мечты». Выяснилось, что в непосредственной близости от берега моря незаконно складировались строительный мусор и отходы из пластмассы.

Суд обязал Департамент городского хозяйства убрать свалку. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

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Анна Левина