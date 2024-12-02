Возле Графской пристани на здании Росморпорта появились строительные леса

Начался ремонт фасада административного здания на площади Нахимова, 3, — ФГУП «Росморпорт».

Согласно паспорту объекта, работы проводить ООО «Строительная компания “Кросстрой”». По документам тендера, в закупке участвовала только эта фирма. Процедуру признали несостоявшейся, но с организацией заключен договор, согласно которому подрядчику за выполнение проектирования и ремонтно-восстановительные работы элементов (фасадов) админздания заплатят 19,4 млн рублей. Завершить обновление фасада он должен до 4 мая 2025 года.

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До этого времени, согласно договору, будет проведена очистка поверхностей, обновлена штукатурка, заменены элементы перил и балясин, карнизы, выполнен ремонт ступеней и плинтусов крыльца и другой ремонт.

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Ольга Сурикова