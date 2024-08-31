В Следкоме России заинтересовались судом над севастопольским полицейским

Происшествия
31-08-2024
Комментариев нет

Председатель СК России запросил доклад по уголовному делу в отношении полицейского из Севастополя, которого обвиняют в покушении  на убийство.

В Следкоме отреагировали на информацию в соцсетях о привлечении к уголовной ответственности сотрудника полиции, который в ходе конфликта ножом нанес телесные повреждения мужчине. «В ряде источников указывается, что агрессию первый проявил не сотрудник полиции, а второй участник конфликта», — отмечается в сообщении Следкома.

На данный момент сотрудника ППС, обвиняемого в покушении на убийство ранее судимого гражданина, отправили под домашний арест на два месяца. По словам коллег, последний бросался на обвиняемого сотрудника полиции с палками и камнями.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *