В Следкоме России заинтересовались судом над севастопольским полицейским

Председатель СК России запросил доклад по уголовному делу в отношении полицейского из Севастополя, которого обвиняют в покушении на убийство.

В Следкоме отреагировали на информацию в соцсетях о привлечении к уголовной ответственности сотрудника полиции, который в ходе конфликта ножом нанес телесные повреждения мужчине. «В ряде источников указывается, что агрессию первый проявил не сотрудник полиции, а второй участник конфликта», — отмечается в сообщении Следкома.

На данный момент сотрудника ППС, обвиняемого в покушении на убийство ранее судимого гражданина, отправили под домашний арест на два месяца. По словам коллег, последний бросался на обвиняемого сотрудника полиции с палками и камнями.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова