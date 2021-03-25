Экс-директор «Благоустройство Севастополя» получил условный срок

Добровольно возместил почти весь ущерб

Ленинский районный суд Севастополя приговорил бывшего директора ГУП «Благоустройство города Севастополя» к полутора годам лишения свободы условно. Его признали виновным в шести преступлениях, связанных с превышением должностных полномочий.

«Судом установлено, что, будучи директором государственного унитарного предприятия, мужчина с ноября 2017 года по февраль 2018 года выдал от ГУП «Благоустройство города Севастополь» себе и другим сотрудникам как физическим лицам процентные займы. При этом он не получил согласие собственника предприятия, которым является Правительство города Севастополя, причинив таким образом ущерб на общую сумму более 3 млн рублей»,– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

Преступление выявлено сотрудниками городских управлений ФСБ и прокуратуры.

В ходе следствия обвиняемый добровольно возместил ущерб в размере свыше 2,2 млн рублей. Оставшаяся часть суммы взыскивается с должника по решению суда в гражданском порядке, добавили в ведомстве.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначен срок 1 год 6 месяцев условно, установив испытательный срок 1 год.

Напомним, бывший гендиректор «Севастопольгаза» идет под суд за серию преступлений. Его обвиняют в совершении трех преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение и растрата денежных средств, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Ольга Сурикова