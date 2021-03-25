В Севастополе ушло в суд дело пьяного лихача, влетевшего в переполненный автобус

В ДТП пострадали дети

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в августе прошлого года в пьяном виде устроил ДТП с маршрутным автобусом.

«Как полагает следствие, 1 августа 2020 года, в дневное время, водитель автомобиля MERCEDES-BENZ GL 500 4M в состоянии алкогольного опьянения двигался по автодороге в Гагаринском районе Севастополя в сторону центра города c превышением скорости. Находясь в районе дома № 27 по ул. Пожарова, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с движущимся впереди пассажирским автобусом БАЗ, который следовал по маршруту № 10-А», – сообщили в прокуратуре подробности дела

В результате ДТП две женщины – пассажиры легкового автомобиля, получили телесные повреждения. При этом одной из них – 31-летней жительнице с. Табачное – причинен тяжкий вред здоровью. Находившийся в машине малолетний ребенок не пострадал, поскольку был пристегнут в детском кресле.

Пассажирам автобуса причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда либо причинившие легкий вред здоровью.

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Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сейчас уголовное дело направлено в Гагаринский суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова

Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / ВКонтакте