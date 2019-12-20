Спорткомплекс СевГУ сможет принимать международные соревнования

Министерство спорта Российской Федерации включило Спортивный комплекс Севастопольского госуниверситета в единый Всероссийский реестр объектов спорта. Теперь в нем можно проводить соревнования областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня.

По словам заведующий кафедрой «Физвоспитание и спорт» Георгия Будагьянца уже поступают заявки на проведение чемпионатов от „Динамо“, федераций дзюдо и самбо. Не исключено, что спорткомплекс СевГУ примет турнир Южного федерального округа по боксу».

В качестве судей на турнирах могут выступать преподаватели-тренеры СевГУ, имеющие судейскую категорию, а это более 30 человек.

В спорткомплексе СевГУ девять спортивных залов и стрелковый тир. Одновременно в зависимости от формы занятий в них могут заниматься 400-500 человек. В 2019 году спорткомплекс в четвертый раз признан Управлением по делам молодежи и спорта Севастополя лучшим спортивным сооружением города.

По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ

Фото: wikimapia.org