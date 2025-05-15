В Симферополе, Краснодаре и Ставрополе прошла серия интеллектуальных квизов для студентов

Более 40 студентов вузов и ссузов Крымского полуострова собрались в Симферополе на интеллектуальном ESG-квизе от Сбера, чтобы проверить свои знания в сфере экологии, посоревноваться друг с другом в командных раундах и обсудить важные для будущего планеты темы. Аналогичные мероприятия также прошли в других южных городах — Краснодаре и Ставрополе.

В Симферополе за победу боролись 5 студенческих команд, которым предстояло осветить большой спектр тем: от географии и экологии до искусственного интеллекта и социальной ответственности. Такой формат соревнования позволил не только проверить эрудированность участников, но и в легком, непринужденном формате вовлечь молодежь в обсуждение глобальных вызовов современности в компании единомышленников.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Через квизы, форумы и другие активности мы стараемся привлечь внимание молодежи к важным вопросам современности, помочь ребятам узнать больше об окружающем мире и стать активными участниками глобальных позитивных изменений. Это одна из важнейших составляющих ESG-программы Сбера и мы активно продолжаем развитие в этом направлении».

Серия мероприятий прошла при поддержке руководства региональных отделений Сбера. После квиза специалисты банка пообщались со студентами, поделились собственным жизненным и профессиональным опытом, а также рассказали о карьерных возможностях в одном из крупнейших банков страны.

Экоквизы стали частью программы марафона заботы о природе «Зеленая весна»: в него входят федеральные акции «Сад памяти», «День Волги», «Весенний кубок чистоты Чистых игр» — ежегодно поддерживаемые Сбером, а также собственные региональные инициативы. В этом году запланировано провести более 500 мероприятий. С полным расписанием активностей можно ознакомиться на платформе Сбера «Сберегаем вместе», которая объединяет волонтёрские, благотворительные, экологические и социальные инициативы по всей стране, предоставляя пользователям доступ к актуальной информации о здоровье, природе, семейных ценностях и заботе об окружающих. В специальном разделе «Всегда рядом» собраны подробности о проектах и партнёрствах Сбера.

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