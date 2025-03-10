Севастополец сядет на 17 лет за госизмену и покушение на теракт

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего Игоря Судиловского за государственную измену и покушение на теракт, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывного устройства.

В 2024 году Судиловский сотрудничал с сотрудником спецслужбы Украины. Мужчина получил через тайник в Севастополе радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Он должен был подорвать часть многоквартирного дома на улице Казачьей, где проживал военнослужащий Вооруженных Сил РФ.

Мужчина длительное время наблюдал за обстановкой во дворе указанного дома, после чего разместил взрывное устройство около первого подъезда и замаскировал его.

Злоумышленника поймали и приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю