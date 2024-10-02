Угледар освобождён: что означает этот успех для российской армии?

Военкоры сообщают об освобождении Угледара российскими войсками. Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь», в городе еще остаются разрозненные группы противника, которым предстоит «зачистка», но основная часть Угледара уже под контролем российской армии. Официального подтверждения от Минобороны пока нет.

Британская газета The Telegraph пишет о сотнях украинских военных, оказавшихся в окружении в Угледаре, поскольку пути отступления отрезаны, а запасы продовольствия и боеприпасов на исходе. По данным издания, боевики ВСУ пытаются выйти из окружения небольшими группами по 10 человек, из которых выживают лишь четверо-шестеро.

Эксперты называют освобождение Угледара важным успехом для российской армии и объясняют его значение с тактической и стратегической точек зрения.

Во-первых, российские войска получили возможность выйти во фланг группировки ВСУ под Курахово. Во-вторых, открылись возможности для дальнейшего наступления вглубь территорий, подконтрольных Украине. В-третьих, взятие Угледара позволяет прекратить обстрелы Донецка из ствольной артиллерии, которые ранее велись с этой позиции.

Помимо прочего, запуск железнодорожного сообщения между Донецком и Крымом теперь стал возможным, поскольку железная дорога больше не простреливается с территории Угледара. Это значительно улучшит логистику российской армии и облегчит как снабжение, так и переброску войск.

Эксперты подчеркивают, что быстрое освобождение Угледара стало возможным благодаря тщательно спланированной операции и грамотно выбранной тактике. Российские войска постепенно отрезали противнику пути снабжения и создавали условия для взятия города в кольцо, что и позволило в итоге добиться успеха.

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Анна Левина