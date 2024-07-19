Две жительницы Севастополя придумали схему как обналичить материнский капитал в Челябинске

В Севастополе возбуждено два уголовных дела за мошенничество при распоряжении средствами материнского капитала.

Установлено, что две местные жительницы после рождения вторых детей получили право на получение материнского капитала. Желая его обналичить, они заключили с кредитно-потребительским кооперативом фиктивные договоры займа якобы на строительство дома в Челябинской области.

Они просили направить деньги на погашение основного долга и уплату процентов по займу.

Средства материнского капитала в размере 453 тыс. руб. и 408 тыс. руб. перечислены кредитно-потребительскому кооперативу, из которых одной гражданкой получено 100 тыс. руб., а другой приобретен в собственность земельный участок.

По результатам прокурорской проверки в отношении местных жительниц возбуждены два уголовных дела за мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц в крупном размере.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.

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Ольга Сурикова

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