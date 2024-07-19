Две игры — две победы! Футбольная команда ЛДПР выходит в 1/16 финала

Футбольная команда ЛДПР продолжает радовать победами на Всероссийском турнире «Белые ночи» в Санкт-Петербурге в формате 6х6! Сегодня они обошли сразу две команды – «Мочхо» (Республика Ингушетия) — 5:0 и «Триумф-Ярмарка» (Республика Карелия)- 4:2!

По итогам первого игрового дня ЛДПР становится лидером в группе В, зарабатывая максимальное количество очков. Завтра наши ребята сыграют в 1/16 финала.

Владислав Чмырев стал лучшим бомбардиром команды после двух матчей, забив 3 гола. Александру Жабокрицкому и Владиславу Четыркину удалось отправить по 2 гола в ворота соперников, а Данила Дятлов и Сергей Сутулов отметились по одному голу.

Напомним, что «Белые ночи» – это крупнейший турнир в стране по мини-футболу в формате 6х6, организуемый Российским футбольным союзом. В этом году в соревнованиях принимают участие 48 команд из 37 регионов.

Поздравляем наших ребят!

Анна Левина