Эксперты Сбера рассказали крымчанам, как научить детей безопасно использовать банковские карты

Возможность иметь собственный бюджет и распоряжаться деньгами – это важный этап в развитии навыков финансовой грамотности с младшего возраста. Одним из самых актуальных способов научить ребенка базовым правилам обращения с деньгами уже несколько лет подряд остаётся детская банковская карта. Это полноценный финансовый инструмент – с ее помощью ребенок уже с 6 лет может самостоятельно оплачивать товары и услуги, копить деньги и учиться управлять сбережениями. А еще это безопасно, ведь карта привязывается к банковскому приложению родителя и всегда находится под его контролем. Эксперты Сбера дали несколько советов родителям, чьи дети давно хотят или только начинают использовать свою первую банковскую карту.

— Обсудите с ребенком правила и лимиты, которые будут установлены на его карте: сколько и на какие покупки он сможет потратить самостоятельно, а что можно приобрести с вашего согласия. Предупредите, что вы имеете доступ к просмотру операций ребенка по карте, и всегда сможете помочь ему проанализировать расходы, и дать совет по оптимизации затрат, чтобы хватило денег для формирования сбережений на большую покупку.

— Покажите пример, как использовать карту в магазине: как прикладывать ее к считывателю, в каких случаях нужно вводить пин-код на терминале и что происходит в момент оплаты. Важно, чтобы ребенок не боялся использовать карту и не переживал, если сделает что-то неправильно с первого раза.

— Уделите особое внимание безопасности. Расскажите, какие бывают виды мошенничества в интернете и по телефону. Объясните, что нельзя передавать свою карту или диктовать ее данные незнакомым людям и не стоит переходить по подозрительным ссылкам из сообщений, а при вводе пин-кода в банкомате нужно делать так, чтобы никто не мог его подсмотреть. Если банковская карта потеряется – необходимо как можно быстрее сообщить взрослому, чтобы ее заблокировали.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Сейчас дети начинают самостоятельно пользоваться деньгами с раннего возраста. И очень важно, чтобы родители помогли им делать это осознанно и грамотно. За 6 месяцев 2024 года мы выдали уже почти 2,7 тысяч детских карт, а всего на полуострове ими ежедневно пользуются около 5 тысяч детей. Уверен, что с помощью современных банковских сервисов подрастающее поколение быстрее осваивает планирование бытовых трат и грамотнее распределяет финансы. Полученные детьми сейчас опыт и знания станут основой для их успешного финансового будущего».

Анна Левина