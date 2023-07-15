На Приморском бездомная собака напала на пожилую женщину

Сегодня в районе 8 утра на Приморском бульваре бездомная собака напала на пожилую женщину и вырвала у нее кусок кожи на руке, женщину госпитализировали. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На набережной возле солнечных часов бездомная собака покусала женщину восьмидесяти трех лет. Собака вырвала кусок кожи на руке и пыталась продолжить кусать человека, слава Богу, её удалось отогнать. Женщине вызвали бригаду скорой помощи, которая приехала быстро, оказала первую помощь и забрала пострадавшую в больницу. Спасибо им большое! Перед этим эта же собака пыталась укусить за ногу фотографирующую девушку, ей повезло больше, собаку мы отогнали вовремя. После того, как собака искусала женщину, она продолжила бегать по набережной и лаять на людей, пытаясь напасть. Собака без бирки, агрессивная», — написали очевидцы.

Дарья Тимофеева

Фото: социальные сети