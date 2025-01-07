Два новых факта загрязнения мазутом выявили на побережье Крыма 

После ЧП с танкерами 6 января были обнаружены мазутные пятна в районе мыса «Меганом» в городском округе Судак и в Ленинском районе в с. Яковенково (государственный природный заповедник «Опукский»).

Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.

В районе мыса «Меганом» выявлен один факт наличия нефтепродуктов.

«Незначительное загрязнение каменистой местности протяженностью 0,05 км. Также выявлен факт загрязнения в Ленинском районе в с. Яковенково (государственный природный заповедник «Опукский»). Незначительное загрязнение песчаной местности — 3 км береговой линии. Очищено 1,5 км, собрано и вывезено 410 мешков», – написала Шевцова.

Шевцова уточнила, что 6 января была организована работа 73 мониторинговых групп в Керчи, Судаке, Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории, Саки, Ленинском, Симферопольском, Сакском и Бахчисарайском районах. Всего в понедельник было обследовано 487 км, очищено 1,5 км береговой линии.

По ее словам, работы по уборке береговой линии будут продолжены 7 января.

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Ольга Сурикова

Фото: Ольга Шевцова/Telegram