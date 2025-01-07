Без бакалавров: В 2026 году вузы РФ перейдут на новую систему образования

Российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Новая системе устранит программы бакавриата и магистратуры в привычном сейчас для россиян понимании.

Это связано с отказом РФ от Болонской системы с 2022 года из-за «неэффективности» европейских стандартов.

Студентам, которые обучаются по действующим образовательным программам, предоставят возможность завершить их в рамках той программы, на которую они поступали.

В дальнейшем исчезнет понятие «бакалавр». Вместо этого будет два уровня высшего образования: базовое и специализированное. Магистратура останется, но сильно изменится. При этом, чтобы популяризировать магистратуру, планируется сделать специализированное высшее образование бесплатным.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: rsmu.ru