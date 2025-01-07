Народные приметы на Рождество

Что обязательно нужно сделать 7 января, чтобы прожить год счастливо

В начале года православные отмечают один из самых важных праздников — Рождество Христово. В России оно приходится на один и тот же день — 7 января.

Еще с давних времен на Рождество существовало множество поверий и запретов, о которых сейчас мало кто помнит.

Днем 7 января было принято ходить в гости и дарить друг другу подарки. Люди верили, что так можно расположить к себе судьбу, чтобы в новом году сопутствовала удача.

За праздничный стол по этой же причине старались пригласить четное количество гостей. Или ставили запасные приборы.

Кроме того, на праздник готовили сочиво, кутью, блины, студень, заливную рыбу, гуся или утку с яблоками, пироги и пряники. Считается, что на рождественском столе должно быть 12 блюд — это особое число в православии.

В этот день женщинам и девушкам не следовало заниматься уборкой или работать по хозяйству 7, 8 и 9 января. Люди верили, что так можно навредить своему благополучию на ближайший год.

На Рождество полагалось надеть новую рубаху — иначе грозит неурожай.

Не следует 7 января ругаться и ссориться с другими людьми.

Еще в этот день наблюдали за погодой!

Приметы на погоду