Виновник проблем с герметичностью бассейна СОК имени 200-летия Севастополя будет оштрафован

Протечки в чаше нового бассейна в спортивно-оздоровительном комплексе имени 200-летия Севастополя, обнаруженные летом 2023 года, оказались результатом нарушений, допущенных строительной компанией ООО «Асгард». К такому выводу пришел суд, пишет портал ForPost.

Напомним, первые сообщения в соцсетях о протечке бассейна появились 9 июля 2023 года. Однако представители правительства Севастополя настаивали на том, что бассейн в полном порядке. Вице-губернатор Павел Иено даже лично демонстрировал объект СМИ, утверждая, что ранее замеченные утечки устранены и остались лишь «точечные отпотевания».

В судебном решении указано: 14 июля на объект приехали представители Севгосстройнадзора. Они выявили серьезные нарушения: отсутствие контрольных испытаний арматуры на изгиб и растяжение перед укладкой, выполнение бетонирования без утвержденного проекта и отсутствие документов, подтверждающих проведение антикоррозийной защиты. Но самое главное – сотрудники проверяющего ведомства посчитали, что подрядчик допустил «нарушение технологии укладки бетонной смеси, что привело к появлению в конструкции большой чаши бассейна намокания и протекания воды».

ООО «Асгард» выписали штраф еще в прошлом году. Фирма пыталась через суд оспорить постановление Севгосстройнадзора. Она настаивала, что течь образовалась, так как сам проект был некачественным.

«Ссылки заявителя на то обстоятельство, что замокание в районе холодного шва бетонирования между днищем и стенами глубокой части являются следствием ошибок в проектировании, судом отклоняются как не подтвержденные надлежащими доказательствами», – указано в решении.

ООО «Асгард» не получилось добиться снятия штрафа. Суд не нашел возможности применить положения о малозначительности административного правонарушения, «особенно с учетом того факта, то нарушения допущены при производстве строительных работ и на объекте, имеющим высокую социальную значимость».

При этом размер штрафа составил 50 тысяч рублей вместо изначально предусмотренных 100 тысяч.

Ольга Сурикова