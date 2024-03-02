На подъезде к Каче произошло смертельное ДТП

В Севастополе сегодня ночью произошло ДТП, в котором погиб водитель фургона.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, авария произошла в два часа ночи на автодороге подъезд к пгт Кача. 25-летний водитель фургона Volkswagen неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части влево с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи, два его пассажира травм не получили, от госпитализации отказались.

По факту происшествия с погибшим водителем проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Ольга Сурикова