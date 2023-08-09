В Севастополе дымовые учения взбаламутили центр города

Сегодня, 9 августа, жители и гости центра Севастополя разбирались, откуда взялся дым с запахом паленной резины, окутавший почти всю Южную бухту и улицу Ленина.

Оказалось — это учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев и смог убедиться корреспондент «Севкора».

«Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. В городе все спокойно», — написал губернатор соцсетях.

На фото сделанное во время происшествия видно, что всему виной дымовые шашки в бочках.

Примечательно, что на задымление среагировали и пожарные расчеты, которые оперативно приехали в центр города. Убедившись, что никаких возгораний нет они убыли в расположение своих пожарных частей.

Напомним, в Севастополе на пожаре в общежитии спасли 8 человек.