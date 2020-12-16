Дороги Севастополя можно оценить по интерактивной карте

На карте можно посмотреть положительные перемены на дорогах

Правительство Севастополя продемонстрировало ноу-хау – теперь можно в режиме онлайн следить, как продвигаются дорожные работы в городе.

На сайте правительства говорится, что интерактивная карта является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Если вы хотите в режиме онлайн посмотреть, какие работы ведутся на данный момент или что было сделано в 2019 году, необходимо зайти на bkdrf.ru/map/sevastopol

«Здесь отражена динамика достижения показателей, информация о планах и о ходе реализации мероприятий в регионе, а также дорожная карта каждого субъекта с конкретными объектами и фотографиями, наглядно отражающими положительные перемены на дорогах Севастополя», -говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В Севастополе с 2019 по 2024 годы планируется привести в нормативное состояние около 350 объектов. Уже завершены 80 автомобильных дорог протяженностью 58 км.

Напомним, правительство Севастополя приняло решение перенаправить средства на строительство восьмого участка трассы «Таврида» с реконструкции Камышового шоссе.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя