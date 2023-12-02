Дом раненого при атаке дронов севастопольца спустя месяц готовят к ремонту

Дом в селе Орловка с 7 ноября стоит с разрушенной крышей, выбитыми окнами и дверью. Металочерепица ­– вся в дырах, повреждены стены и мебель. Под открытым небом он стоит почти месяц.

Представители строительной компании рассказали «Первому Севастопольскому», что только очистили помещения от разрушенных конструкций, оценили ущерб и в понедельник будут устанавливать новую кровлю.

Напомним, в ночь на 7 ноября Крым был атакован 17 дронами, 5 из них были сбиты над акваторией Севастополя. Их обломки упали на территориях частных домов в Орловке и Андреевке, а также в районе Качи. Тогда же сильно пострадал житель Орловки, который вышел на улицу во время время работы ПВО. У него перелом руки и проникающее ранение грудной клетки и живота.

Ольга Сурикова