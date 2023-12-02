Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных

Численность ВС РФ увеличена на 170 тысяч – до 1 320 000 военных. Расширение численности армии будет происходить за счет граждан, которые желают служить по контракту, подчеркнули в Минобороны.

Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации не предусмотрено;

В оборонном ведомстве пояснили, что такое решение принято в связи с нарастанием угроз со стороны НАТО.