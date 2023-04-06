Дом для детей-сирот в Инкермане обещают сдать к 1 июля

Стоимость строительства дома для детей-сирот в Инкермане значительно подорожала, что привело к пересмотру сметы сегодня на заседании правительства Севастополя.

Откорректировано решение о выделении средств на строительно-монтажные работы и проектно-изыскательские по строительству дома для детей-сирот по улице Погорелова в Инкермане.

В ходе заседания подчеркивалось, что для завершения работ и ввода в эксплуатацию в текущем году необходимы дополнительные средства. Удорожание проекта произошло из-за изменение стоимости технического присоединения.

При этом дом обещают сдать до 1 июля.

Губернатор Михаил Развожаев поручил своим заместителям проконтролировать качество выполняемых работ.

Напомним, ранее планировалось возведение домов для данной категории граждан на улице Кокчетавской, но жители добились пересмотра этого решения.

Для строительства был выбран участок в Инкермане площадью 0,75 га на улице Погорелова. Здесь планируется построить четыре трехэтажных многоквартирных дома. Общая площадь квартир по проекту – 1 309 кв. м.

Ольга Сурикова