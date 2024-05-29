В Севастополе за прошлый год усыновили 281 ребенка

Во время отчета перед Заксобранием Уполномоченная по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская отметила, что в 2023 году выросло число обращений к ней. За этот год поступило 1 402 заявления.

«Приняла участие в 8 судебных заседаниях по рассмотрению административных исковых заявлений УМВД РФ по городу Севастополю, связанных с помещением несовершеннолетних в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Обращаю внимание, что помещение детей рассматривалась, как профилактическая мера в интересах ребенка», – заявила Песчанская.

По ее словам, в прошлом году в семьи было передано 642 ребенка из них кровные — 6, передано под опеку — 355, усыновлено — 281.

О том, как приемными родителями и усыновить ребенка в Севастополе, читайте в нашей статье «Ненужные дети: есть ли шанс спастись».

Ольга Сурикова