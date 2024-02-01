В Севастополе полицейские помогли доставить в больницу парня, потерявшего сознание в магазине

К сотрудникам ППС, двигавшимся на служебном транспорте по улице Хрусталева, с просьбой о помощи обратилась автоледи. Она рассказала, что везет в больницу молодого человека, который потерял сознание в магазине. Но из-за пробок на дороге боится не успеть вовремя довезти его до лечебного учреждения.

Правоохранители включили мигалки и по громкоговорителю призывали других водителей уступить дорогу. Парня доставили в больницу за считанные минуты. Оказалось он перемудрил со спортивным питанием.

Также сотрудники ППС на носилках донесли юношу в приемное отделение, где ему оказали необходимую помощь. Передав молодого человека врачам, полицейские продолжили нести службу.

Ольга Сурикова

На фото спасенный парень