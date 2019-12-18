Куда пойти с детьми Скоро Новый год

ДКР приглашает на открытие елки и новогодние представления

18-12-2019
выпускающий редактор
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22 декабря в 13:00 на площади перед Дворцом культуры рыбаков состоится праздничное открытие Новогодней елки -2020. В программе — выступление аниматоров, игры, забавы и народные гуляния.
 
ДКР готовит для зрителей три премьеры.

 
«Сказка о хрустальной туфельке» (режиссер Юлия Курлыкова).
Любимая история, уникальные костюмы героев и выполненные вручную декорации.
 
Традиционную новогоднюю сказку «Щелкунчик» представят в новом свете — ее покажут участники студии классического балета «Классик» под руководством Виктории Холодовой.
 
 
Уникальный проект готовит для гостей Дворца художественные руководитель и режиссер Театра имени Кукол Артем Макеев. Спектакль «Стойкий оловянный солдатик», поставленный по мотивам сказки Г.Х.
Андерсена, покажут в форме театра теней. Гости также смогут поучаствовать в теневом спектакле.
 
По материалам отдела информации ДКР

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