ДКР приглашает на открытие елки и новогодние представления

22 декабря в 13:00 на площади перед Дворцом культуры рыбаков состоится праздничное открытие Новогодней елки -2020. В программе — выступление аниматоров, игры, забавы и народные гуляния.
ДКР готовит для зрителей три премьеры.
«Сказка о хрустальной туфельке» (режиссер Юлия Курлыкова).
Любимая история, уникальные костюмы героев и выполненные вручную декорации.
Традиционную новогоднюю сказку «Щелкунчик» представят в новом свете — ее покажут участники студии классического балета «Классик» под руководством Виктории Холодовой.
Уникальный проект готовит для гостей Дворца художественные руководитель и режиссер Театра имени Кукол Артем Макеев. Спектакль «Стойкий оловянный солдатик», поставленный по мотивам сказки Г.Х.
Андерсена, покажут в форме театра теней. Гости также смогут поучаствовать в теневом спектакле.
По материалам отдела информации ДКР