ДКР приглашает на открытие елки и новогодние представления

22 декабря в 13:00 на площади перед Дворцом культуры рыбаков состоится праздничное открытие Новогодней елки -2020. В программе — выступление аниматоров, игры, забавы и народные гуляния.

«Сказка о хрустальной туфельке» (режиссер Юлия Курлыкова). Любимая история, уникальные костюмы героев и выполненные вручную декорации. Традиционную новогоднюю сказку «Щелкунчик» представят в новом свете — ее покажут участники студии классического балета «Классик» под руководством Виктории Холодовой. Уникальный проект готовит для гостей Дворца художественные руководитель и режиссер Театра имени Кукол Артем Макеев. Спектакль «Стойкий оловянный солдатик», поставленный по мотивам сказки Г.Х. Андерсена, покажут в форме театра теней. Гости также смогут поучаствовать в теневом спектакле. ДКР готовит для зрителей три премьеры.

По материалам отдела информации ДКР