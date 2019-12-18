СевГУ и департамент образования и науки Севастополя будут сотрудничать

СевГУ и департамент образования и науки Севастополя подписали договор о сотрудничестве.

На встрече ректор Владимир Нечаев отметил, что взаимодействие университета с городом в области образования должно быть главным приоритетом.

Севастопольский университет — главный поставщик кадров для городских школ. В планах — повышение квалификации учителей. Развиваетсяряд проектов, связанных с талантливой молодежью: олимпиада „Морской старт“, центр молодежного инновационного творчества, дом научной коллаборации.

По мнению главы Департамента образования и науки Севастополя Елены Богомоловой также важна работа с дошкольными учреждениями. Студенты университетов также могут работать вожатыми в детских лагерях.

Также студенты могут участвовать в государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в качестве общественных наблюдателей и организаторов.

По материалам пресс-службы СевГУ (и фото)