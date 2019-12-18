Госдума России приняла два закона о виноделии

Сегодня Государственная Дума одобрила два законопроекта, которые регулируют отечественное виноделие и виноградарство.

Переходный период для виноделов Севастополя и Крыма продлен до 1 января 2023 года. Цель законопроекта — помочь винодельческим предприятиям завершить интеграцию в правовое поле РФ.

Виноделы региона в ближайшие три года обязаны оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции и оформить в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление или в аренду производственные и складские помещения.

Также сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О виноградарстве и виноделии в РФ». Законопроект поддержит винодельческие предприятия на государственном уровне.

Особая поддержка предусмотрена производителям вина, сделанного полностью из российского винограда, вводится специальный термин «вино России». Напитки, состоящие из вина и добавок, должны, согласно законопроекту, содержать на этикетке фразу «Не является вином».

Принятый законопроект регулирует особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина, особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции, нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной

и контрафактной, а также запрет на производство и оборот такой продукции.

По материалам пресс-службы депутата Госдумы РФ Д. Белика

Фото: vestnikapk.ru