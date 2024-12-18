ЛДПР одерживает волевую победу над «Мегастроем»

Футбольная команда ЛДПР продолжает успешно выступать в чемпионате Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8. В субботу наши ребята встретились с командой «Мегастрой» и одержали победу со счетом 3:2.

На протяжении всей игры ЛДПР доминировала на поле. К концу матча наши футболисты вели с комфортным преимуществом 3:0, но в последние пять минут немного расслабились и пропустили два мяча. Тем не менее, победа осталась за ЛДПР.

Лучшим игроком матча стал Даниил Гордиенко.

Эта победа стала шестой для ЛДПР в семи матчах турнира (единственное поражение – в игре против «Спартака»).

Уже 18 декабря футболистам ЛДПР предстоит принципиальный поединок против одного из лидеров чемпионата – команды «Метеор». Сейчас команды делят второе-третье места в турнирной таблице, имея равное количество очков.

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Анна Левина