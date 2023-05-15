Дистанционные мошенники похитили еще миллион рублей у доверчивых севастопольцев

От действий мошенников пострадали две женщины 36 и 70 лет, а также 54-летний мужчина. Общая сумма причиненного им материального ущерба составила почти полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Установлено, что всем потерпевшим днем на мобильные телефоны, в том числе с использованием мессенджеров, позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности коммерческих банков.

Под предлогом якобы защиты денежных средств аферисты убедили севастопольцев перечислить свои сбережения на продиктованные ими счета, а в одном случае – сообщить полученные СМС-пароли.

Испугавшись за сохранность своих денег, потерпевшие выполнили все инструкции мошенников и лишились своих сбережений.

Напомним, совсем недавно в Севастополе от действий дистанционных мошенников пострадали четверо жительниц города в возрасте от 20 до 69 лет и 76-летний мужчина.

Ольга Сурикова