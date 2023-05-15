Выборы в Турции уходят на второй тур

Первый тур президентских выборов в Турции не определил, кто станет лидером этой страны на ближайшие годы.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу — 44,99%. По законам Турции для победы в первом туре необходимо набрать больше 50%, в связи с чем выборы уходят на второй, который состоится через 2 недели, 28 мая.

В этом раунде избрания главы государства будут участвовать только Эрдоган и Кылычдароглу

Ранее Кемаль Кылычдароглу отмечал, что хочет поддерживать «здоровые отношения» с Россией, но подчеркивал, что в случае его победы Турция исполнит все санкции запада против нашей страны. Также он приверженец жесткого курса на сближение с НАТО и вступления Турции в Евросоюз.

Напомним, в начале февраля в Турции произошло мощное землетрясение.