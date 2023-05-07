В Севастополе 5 новых жертв дистанционных мошенников: лишились 1,7 млн рублей

В Севастополе от действий дистанционных мошенников пострадали четверо жительниц города в возрасте от 20 до 69 лет и 76-летний мужчина. Все хищения были осуществлены под предлогом защиты банковского счета.

Потерпевшим на мобильные телефоны позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банков, и под предлогом якобы защиты их денег убедили срочно перечислить свои сбережения на продиктованные ими счета.

Переживая за сохранность своих денег, жители Севастополя выполнили все инструкции мошенников и лишились в общей сложности более 1,7 миллионов рублей. Так, в одном из вышеуказанных случаев пенсионер перечислил один миллион рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова