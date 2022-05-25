Директор севастопольского капстроя заработал намного больше коллег

Правительство Севастополя опубликовало декларации о доходах руководителей департаментов. Делимся с вами первой пятеркой, получивших самую большую годовую прибыль.

Лидером по доходам стал директор капстроя Илларион Гапицонов с заработком в 18 млн. руб.

Гапицонов в декларации также указал, что в его собственности находится 4 земельных участка, несколько квартир и жилых, и нежилых строений, также семья директора капстроя владеет автомобилями Hyundai Santa Fe, BMW 520d и мотоциклом Harley Davidson v-rod muscle.

С большим отставанием по уровню доходов вторую строчку рейтинга доходов руководителей подразделений правительства занимает директор департамента здравоохранения Виталий Денисов. Он заработал за прошлый год – 8,5 млн. руб. В сосбственности семьи Денисовых земельный участок, жилой дом и автомобиль Toyota Camry.

Далее идет директор департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя Михаил Чигарев, который стал обеспеченней на 7,3 млн. руб. Чигарев и его супруга владеют несколькими земельными участками, а также квартирами, одна из которых находится в Болгарии.

Четвертым по уровню доходов стал и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников. Главный финансист заработал 5, 3 млн. руб. Плотников владеет земельным участком, жилым домом, тремя квартирами и автомобилем Chevrolet Lacetti.

Пятым стал и. о. начальника Госжилнадзора Евгений Воиник, который заработал 4 млн. рублей и задекларировал квартиру в 35, 8 кв. м.

Отметим, что директор горхоза Евгений Горлов заработал 1, 8 млн. руб., а директор департамента транспорта Павел Иено 3, 4 млн. руб.

Также стало известно сколько заработал губернатор Севастополя Михаил Развожаев и его замы.